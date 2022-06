Ideias deliciosas para cozinhas minimalistas

Para os móveis com portas de vidro escolha as suas louças mais bonitas ou então opte por objetos decorativos, mas que também têm utilidade no seu dia a dia. Para esta casa, num projeto de J.Dias, o tom escolhido para a cozinha foi branco. E que bem que fica!

Repare que na cristaleira optou-se também por louça branca. Um cantinho de beleza, minimalista, onde apenas os bancos são da cor da madeira. A luz indireta chega através de focos colocados no teto. Da pequena janela retangular uma cidade para apreciar.