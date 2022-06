Bem vindos a esta casa de férias!

Sejamos sinceros! Dormir é fundamental quando estamos de férias! Afinal a ideia é recarregar baterias e chegar ao fim delas com os sonos em dia. Por isso mesmo decidimos começar esta visita por esses altares ao sono e ao repouso que são os quartos.

Neste quarto de casal os tons quentes imperam, girando em torno das graduações do cor de laranja. Esta técnica é perfeita para áreas de repouso, tais como quartos, salas de estar, ou mesmo casas de banho, porque cria uma sensação relaxante de ordem e harmonia. Quase como se afundássemos lentamente no mundo dos sonhos com o decrescendo da cor…

O cor de laranja é acolhedor, mas poderia ser demasiado vibrante sobretudo para a hora de dormir, e por isso as texturas escolhidas são mate, sem brilho, e foram combinadas na perfeição com o castanho da madeira e do cartão.

O mobiliário é simples mas com subtilezas fabulosas. Repare por exemplo na mesa-de-cabeceira. Viu? Foi feita com duas antiquíssimas malas de cartão, daquelas que usavam os nossos emigrantes ao partir de Portugal há muitas décadas atrás.

A cómoda é um antigo malão de enxoval rústico que provavelmente já viu muitos lençóis e toalhas ao longo dos anos.

A decoração é no seu todo singela mas muito acolhedora e conseguimos percecionar desde já o estilo rústico, um pouco vintage e revivalista, escolhido para esta casa.