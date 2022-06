6 coisas que não sabia sobre o microondas

Na cozinha são vários os electrodomésticos que dispomos para melhorar as nossas tarefas e para tornar a nossa vida mais prática e rápida também. Já lá vão os anos em que as mulheres dispunham de mais tempo para executar mil e uma tarefas na cozinha. Hoje em dia, é necessário termos soluções que permitem às mulheres, como também aos homens realizar os seus afazeres culinários, de forma prática e rápida, já que estes são de longe as únicas coisas a fazer, além do trabalho.

Assim, por volta dos anos '50, surge o primeiro forno de microondas para facilitar um pouco as nossas vidas. O microondas aquece de forma rápida, em poucos minutos ou por vezes segundos, ao contrário do forno ou do fogão tradicional. Além disso, evita-se de sujar uma panela, uma vez que se aquece uma refeição ou uma taça de leite, na mesma loiça que se vai consumir. Com o microondas podemos também descongelar, ajuda bastante numa situação de imprevisto. Mas é possível tirar mais partido do seu microondas, já que este eletrodoméstico, tem sido aperfeiçoado e melhorado pelas marcas. Para saber mais sobre as suas funções, mas também sobre os cuidados que deve ter ou ainda como o pode limpar… terá de descobrir o artigo que temos hoje para si.

É verdade temos nada mais, nada menos do que um especial – microondas!!