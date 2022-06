Uma casa eficiente em pleno Alentejo!

A fachada não mente! E estejamos onde estivermos não deixamos de fazer a imediata ligação desta casa com a região onde está inserida. A ausência de piso superior e as paredes caiadas com a sua tradicional faixa azul são típicas destas paragens, em que a arquitetura se funde com a planície e os materiais e as formas se adaptaram ao clima.

Tradicionalmente as casas rurais típicas alentejanas eram feitas em taipa ou adobe, aproveitando os materiais naturais que a terra escaldante proporcionava. A parede de terra tinha uma excelente massa térmica e mantinha a casa, fresca no verão e quente no inverno, resistindo às fortes amplitudes térmicas. Nas últimas décadas estes métodos de construção foram quase esquecidos, e substituídos pelo tijolo furado simples e pelo betão que são bons condutores de calor, o que fez perder a eficiência energética e fez disparar a necessidade de aquecimento adicional e os subsequentes gastos energéticos.

Esta casa propõe-se a retomar a eficiência energética perdida no abandono do tradicional. Igualmente eficiente em termos energéticos mas construída com os materiais atuais para não fazer aumentar os custos de construção e incorporando novos materiais.