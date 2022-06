Cozinha Pequenas: Truques Para Aproveitar O Espaço Da Melhor Maneira

As cozinhas pequenas merecem tanta atenção como as grandes. O planeamento do espaço deve ser pensado ao pormenor, para que consiga encaixar tudo o que deseja. Os profissionais da homify pensam em grande até para os espaços mais pequenos.

Ao longo das próximas imagens são partilhadas dicas e conselhos para que possa tirar o máximo proveito da sua pequena cozinha. Como escolher os eletrodomésticos certos? E se a mesa for articulada? Terei armazenamento suficiente? E se a sala de estar está mesmo ao lado?

As respostas estão mesmo a seguir! Acompanhe-nos