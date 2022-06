A casa do futuro: custo básico e muito espaço

Entramos e de uma só vez conseguimos ter uma ideia concreta do que esta casa oferece. A planta é completamente aberta, em estilo loft. Desta forma, as transições entre os diferentes espaços são fluidas e passamos da sala de estar para a sala de jantar sem precisar de abrir nenhuma porta. Também a cozinha se encontra incorporada neste cenário, servindo todo o piso. Ao fundo, localiza-se o quarto: para proteger a zona de olhares indiscretos, foi construído um elemento separador onde está instalada a lareira que tanto pode ser desfrutada desde a zona da sala como da zona do quarto.