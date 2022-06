Halls de entrada pequenos: seis ideias sensacionais!

O estilo ecléctico permite uma combinação de estilos distintos sem que se tenha que obedecer a regras específicas ou demasiado rígidas. Contudo, para um resultado agradável, importa que as peças, ainda que de estilos diferentes, se harmonizem entre si.

Num hall de entrada, podemos jogar com notas de cor, peças de arte únicas e desfrutar de um ambiente divertido sem perder o bom gosto. É esse o caso deste projecto do gabinete PDV Studio di Progettazione que criou um ambiente alegre, colorido e intrigante. A combinação do negro com as fotografias e a parede violeta faz com que esta não seja uma divisão enfadonha. O grande destaque são, no entanto, as peças esculturais, tanto a que vemos em primeiro plano, como a que está ao fundo depois da porta.