Esta é a casa mais exótica que alguma vez viu

A sala combina um ambiente tropical com a tradição da Índia e a simplicidade moderna. Também aqui a madeira de alta qualidade é o centro das atenções e forma um bonito contraste com as paredes brancas, fazendo-se acompanhar de acessórios, como almofadas e tapetes, em cores vivas. As cadeiras de madeira simples possuem um forro branco que joga na perfeição com as paredes e oferecem um espaço confortável e elegante. Aqui, umas vez mais, temos uma grande janela que serve de transição entre o interior e o exterior.