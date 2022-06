Limpar a casa num relâmpago

A banca ficou cheia de pratos da noite anterior e canecas do café da manhã?! Simples, abra a máquina de lavar louça e distribua, sem grande organização, a louça para o interior do eletrodoméstico. Quando tudo tiver mais calmo e as visitas tiverem saído, organize tudo à sua maneira.

Como sabe, uma cozinha poderá não estar muito arrumada, mas se a louça estiver arrumada tudo vai parecer bem. O mesmo acontece num quarto quando a cama está por fazer. Pequenas dicas que fazem milagres à sua casa. Assim, acontecem limpezas num relâmpago.