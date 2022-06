6 maneiras fáceis de dar forma ao jardim

Recordemos que as plantas necessitam de certos cuidados: retirar folhas secas, regar e colocar em local adequado. Tudo isto requer algum trabalho que pode ser entendido também como um momento perfeito para relaxar e desfrutar de um ambiente fresco.

No caso de decidirmos dar forma ao nosso jardim, outra boa opção – embora das mais trabalhosas – é criar uma cerca com arbustos. Esta fila continua de arbustos marcará um limite, de forma a oferecer uma certa intimidade e protecção, com a função extra, dependendo da espécie escolhida, de servir de cortina, amenizando o vento e protegendo-nos dele.

Os arbustos podem também intensificar-se e determinadas zonas do nosso jardim ou fazer o papel de biombo tapando objectos que preferimos ocultar.

Na hora de projectar o jardim, é fundamental ter em conta as nossas necessidades e perceber qual o principal objectivo do jardim, para assim podermos analisar de forma correcta as características do espaço e das espécies que o vão compor, conseguindo um resultado final tão exemplar como o que é proposto pelo estúdio Mariela Dura Arquitectura Paisajista.