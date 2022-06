A aconchegante casinha!

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.” É esta citação de Leonardo da Vinci que nos recebe quando visitamos o site do escritório espanhol Riba Massanell S. L.. Não é por acaso. É este o pensamento que melhor resume a maneira de trabalhar destes profissionais. A equipa procura sempre realizar projetos com esse lema, utilizando a madeira em todas as escalas possíveis, desde móveis a casas completas. Em todos os casos, o resultado é delicado, simples e apelativo.

No livro de ideias de hoje, conheceremos um dos seus projectos que incorpora a madeira como elemento fundamental na construção. Repare no quanto este material nos traz calor e harmonia.