Um orçamento baixo, um resultado excelente

O terraço posterior alimenta os espaço públicos da casa. Para maximizar essa ideia, desenhou-se uma galeria que articula a transição dos espaços interiores e exteriores. Nesse sentido, a disposição de um sistema de toldos permite que a galeria forme parte do interior da casa quando estes se fecham, oferecendo mais amplitude ao espaço.

No que aos materiais diz respeito, é visível, a presença do cimento nas paredes e do alumínio nas janelas e portas.