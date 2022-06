Uma casa que parece normal por fora e é surpreendente por dentro

No interior, a forma do edifício no seu conjunto, é totalmente deixada à vista. A disposição da planta aberta significa que os espaços interiores são totalmente fieis ao desenho exterior da casa. Os elementos estruturais do tecto que em muitos lugares, especialmente em residências de grande dimensão e estilo mais tradicional, são revestidos a gesso, aqui mostram-se na sua totalidade e acabam por ser uma das características mais chamativas da residência. Repare no desenho pouco convencional das vigas de madeira que seguem um padrão em zig-zag quase industrial. A escolha de uma estrutura superior em estilo mezzanine faz com que estas vigas sejam visíveis até mesmo desde o piso inferior, contribuindo ainda para que a imensa quantidade de luz que entra pelo vidro da fachada principal ilumine livremente toda a extensão do espaço.