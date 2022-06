Faça o seu próprio vitral!

Já tem o seu desenho impresso no vidro. Agora está na altura de cortar as linhas curvas e retas que desejou, mas antes o melhor é fazer uma gravação. Torna o corte mais fácil e permite um melhor controlo do acabamento.

Então para gravar use o cortador com pouca pressão sobre as linhas que traçou. Vai ouvir um ranger agudo, por isso comece já a usar protetores auditivos!

E depois corte.

Os métodos de corte variam com a curvatura das linhas e com o seu tamanho. O vidro tem sempre que ser cortado traçando as linhas vincadas no passo anterior, mas existem diferentes técnicas para linhas retas e curvas. Para linhas retas, uma vez que a linha é gravada pode colocar os alicates na fenda e apertar delicadamente a com firmeza para cortar o vidro.

A técnica de corte para as linhas curvas é um pouco mais complicado, mas não deixa de ser simples. Para cortar linhas curvas utilize o cortador de vidro para efetivamente cortar através do vidro. Não se preocupe se a peça quebra de forma um pouco irregular, pois poderá lixá-la mais tarde. Como iniciante mantenha as curavas pouco acentuadas, pois as curvas profundas devem ser efetuadas como uma uma série de curvas pouco profundas para que o vidro não quebre sozinho, e isso complica bastante o processo.