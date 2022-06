Uma casa plena de encantos

A suíte master esbanja elegância e personalidade graças a soluções exclusivas e inusitadas, como a porta deslizante espelhada que dá acesso à casa de banho da suíte. As cores neutras do papel de parede, da cortina e do mobiliário dialogam com as paredes e com o piso de porcelanato, criando uma atmosfera sóbria e elegante. A cabeceira estofada em branco e os dois candeeiros de cabeceira dialogam com o sofá de estilo provençal, realçando o requinte e dando um toque clássico ao ambiente.