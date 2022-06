Prepare a sua casa para a Primavera

Depois de longos dias, cinzentos, chuvosos, frios e com pouco sol, está na altura de abraçar a primavera. Tínhamos saudades dela… muitas! Daquele cheiro típico a flores, daquela brisa mais quente pelo ar, do sol a brilhar e a sorrir para nós até mais tarde… Há outra energia e isso não podemos negar, revigora-nos. De repente parece que existe em nós uma vontade para fazer mil e uma coisas, como de chegar a casa e ir passear, fazer desporto ou uma caminhada. Limpar a casa, trabalhar ou sair até uma esplanada com os amigos e dar umas boas gargalhadas. Parece que saímos do nosso casulo e da hibernação do inverno, para voltar a viver. Não há dúvida que a primavera deixa-nos com outra atmosfera…

E sejamos sinceros até a nossa casa precisa de algo para revigorar, dar-lhe aquele boost e boa energia. Sim é isso, precisamos de receber a primavera dentro da nossa casa, trazer até lá cores, frescura e outros detalhes que deem um toque primaveril, que nos receba a sorrir e nos deixa a alma a rir. Não precisamos de mudar, nem transformar a casa toda, mas pequenos truques que já farão a diferença… Se quer seguir a moda homify primavera'16… terá de descobrir o nosso artigo até ao fim! Mais do que as imagens, temos as dicas ideais…