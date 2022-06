Protecções contra os olhares indiscretos

As cortinas aparecem como uma das soluções (se não a solução) mais antigas e comuns. Também será uma das mais intuitivas (se já alguma vez precisou de tapar de urgência uma janela, não pensou de imediato num lençol ou num cobertor?), já que cobrem áreas consideráveis dependendo do tamanho da janela e do tecido que temos. Para além de tudo isto, o seu manuseamento e aplicação é extremamente fácil e temos duas opções para as instalar: ou um varão com argolas (o mais comum) ou calhas. Quanto à cortina em si, o mercado oferece-lhe variadíssimas opções, que vão dos lisos aos estampados, passando por diversos tipos de tecido, texturas ou consistências. Pode usá-las em quartos para adultos, adolescentes, crianças, salas de estar, cozinha… com a certeza de que vão sempre encaixar-se na perfeição na decoração que escolher! E mais uma vez, se tiver máquina de costura aí por casa e quiser experimentar novos projectos, por que não começar exactamente por aqui? Tenha apenas em consideração o tipo de tecido e se prefere divisões mais resguardadas ou com cortinas mais leves que permitam uma maior entrada de luz.