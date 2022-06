Construir com palha: 6 ideias baratas e exóticas

Tal como já dissemos, a palha não serve apenas para criação de tectos e pérgolas, mas também para outro tipo de construção. Na imagem que publicamos podemos ver a casa Mazzioli, uma eco-vila bioclimática que apresenta uma estrutura com fundações de cimento. As colunas, as vigas, as cintas e as correiras são de madeira de eucalipto. A cobertura, também em madeira, possui um duplo lambril e uma membrana geotextil e, horizontalmente, rebocos de areia, argila e palha.