Uma casa de sonho

As casas pré-fabricadas são construídas de modo a que a montagem seja feita no local de construção. Depois de ser produzido em fábrica é possível escolher diferentes materiais para o revestimento, de acordo com a preferência de cor e textura. Além disso, os processos especiais, tais como o isolamento das paredes, pode ser concluído num material mais robusto e seguro. O interior é um edifício de planta rectangular simples, com três quartos e duas casas de banho, aos quais se juntam uma cozinha, uma sala de estar e uma zona de refeições, criando assim uma residência particular completa e funcional.