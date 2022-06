O apartamento dos seus sonhos no centro de Lisboa

Na cozinha, todos os elementos posteriores à construção original foram eliminados, como era o caso dos azulejos do pavimentos e o revestimento da bancada. No entanto, nas paredes desta divisão foram mantidos os azulejos oitocentistas originais. Para resolver algumas patologias, presentes especialmente nesta divisão, foi introduzido um novo soalho assim como novas infra-estruturas capazes de salvaguardar os azulejos com mais de dois séculos de historia. O resultado do trabalho desenvolvido na cozinha deu origem a um espaço acolhedor, um equilíbrio entre o caráter tradicional da paredes e do pavimento com as bancadas e armários brancos em linhas simples. Toda a qualidade do espaço é ainda potenciada pela grande janela que inunda a área com um nível de iluminação natural absolutamente excepcional.