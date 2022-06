Um terraço magnífico

Quantos de nós não pensaram já em fazer uma remodelação em determinada parte da habitação? O projecto de hoje mostra-nos como é possível efectuar projectos verdadeiramente transformadores sem grande esforço e obras. Por vezes uma pequena atenção ao detalhe é suficiente para criar ambientes integralmente distintos.

Esta remodelação foi da autoria de um atelier português de Vila do Conde cuja equipa jovem e dinâmica se dedica ao estudo e elaboração de projectos nas áreas da arquitectura, do design e da decoração. O A2OFFICE possui diversos colaboradores internos e parceiros externos com os quais colabora frequentemente com o objectivo de fornecer resposta a todos os desafios lançados pelos seus Clientes.

O projecto de remodelação é do ano de 2013 e localiza-se em Vila do Conde. A coordenação da Arquitectura ficou a cargo do arquitecto Alberto Dias Ribeiro e a decoração de Alexandra Marques. Resta-nos dizer que a fotografia é da autoria de © AL.MA Fotografia.