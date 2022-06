O quarto ideal para um pequeno descobridor

Uma criança é inevitavelmente um descobridor para e do MUNDO!! Tudo para aquele pequeno ser é novidade, curioso, atraente, maravilhoso, enfim tudo à volta dele desperta uma grande curiosidade e uns grandes porquês? . Todas as crianças precisam desta fase mais aventureira e de questionamento, para perceber onde de facto vivem e onde estão inseridas… Nessa fase do descobrimento, há o olhar fascinante, mas também o tocar, palpar, descobrir e perceber como aquilo funciona. Há todo um mundo para descobrir…

E não temos dúvidas quando dizemos que o quarto é o primeiro canto e recanto que a criança descobre. Primeiro é necessário jogar em casa , temos de perceber numa primeira fase o que está à sua volta, para depois descobrir e aventurar-se lá fora, é como um primeiro teste. Como tal, o quarto do nosso filho deve ser o local das descobertas, onde existem várias secções diferentes, mas todas elas necessárias para o seu desenvolvimento, desde da zona do descanso, do brincar ou do trabalhar. E são nestas áreas que o pequeno aventureiro ir-se-á pôr à prova, inventar, imaginar, criar… ser criança!! Uma fase tão bonita e tão importante para o seu desenvolvimento e formação enquanto pessoa e futuro adulto.

Descubra os segredos que trouxemos hoje, para o seu pequeno aventureiro entrar na ação, sem permissão, naquele lugar que é só dele!