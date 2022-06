Grandes ideias para plantas na entrada de casa

O hall de entrada é um dos espaços mais importantes da casa e aquele que nos dá a primeira impressão do ambiente da casa. Se o leitor está pensando em decorar ou começar do zero, existem muitos factores importantes a considerar: as plantas no hall de entrada requerem cuidados diversos. Algumas, mais simples, necessitam apenas de água e um pouco de claridade ao longo do dia. Por outro lado, existem outras que pedem um pouco mais de dedicação com as podas e fortalecimento do solo onde estão plantadas. Seja a escolha por espécies floridas, hortaliças ou outras formas ornamentais, ter uma planta na entrada de casa certamente que irá transformar o ambiente e por consequência, ajudará a sentir-se mais calmo e tranquilo a cada dia. Afinal, a terapia no cuidado das plantas é interessante e muito eficiente!