Planear uma casa inteligente

Há no mercado várias soluções energéticas que permitem poupar milhares de euros. No entanto, face aos custos, no investimento inicial, nem todos têm condições financeiras para o fazer. Apesar disso, pode começar por fazer pequenos ajustes. Domótica é uma palavra que já se tornou comum.

Na maioria dos lares portugueses, e mundiais, claro está, acede-se à Internet. Perante esta realidade, muito pouco fazemos para tornar a casa o mais inteligente possível. Continuamos a comprar televisões que se ligam ao fabuloso mundo digital. E quantas pessoas tiram partido deste feito? Muito poucas, certamente…

Uma casa inteligente, mais conhecida por smart home, aumenta a segurança, poupa tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que há ganhos consideráveis nas contas energéticas.

Resumindo: facilita à vida! Ainda tem dúvidas? Entre connosco no maravilhoso mundo das casas inteligente.