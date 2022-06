Plantas felizes o ano todo!

Como se hidrata o ar? O ar hidrata-se com amor e com vida. Tudo o que damos de bom, só podemos receber igual em troca. As plantas e flores são testemunho de alegria e de felicidade, mesmo durante o período de inverno. Por isso, facilmente pode hidratar o ar de sua casa com estas meninas. Além dos sentimentos que desencadeiam, são fontes de aroma e de beleza.

As plantas e flores são como balsamos, porque embelezam as casas, tranquilizam as almas, conferindo paz de espírito. No momento de escolher decoração para a sua casa, lembre-se que também elas são fortes elementos.