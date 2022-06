7 maneiras criativas para projetar um hall num espaço aberto

O hall de entrada é o espaço que abre a sua casa. O espaço que diz muito de quem nela habita. No momento de definir e escolher o que pôr nesta importante área, defina primeiro o que quer mesmo para canto. Tendo em conta que é no hall de entrada que dá as boas vindas aos seus amigos e familiares, torne-o numa das mais belas jóias .

Com os móveis e elementos decorativos certos no seu hall, pode criar um espaço bem organizado. Quando pensamos com precisão nesta área, podemos reservar para aqui só coisas boas: beijinhos e abraços de boas-vindas.