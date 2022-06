Como trabalhar com um designer de interiores

O orçamento é definitivamente um fator decisivo. É importante ser honesto com o designer de interiores, desde o início do projeto. Quanto está disposto a investir no seu projeto? É um número fixo ou flexível? Quais são as suas prioridades? O designer deve considerar todos esses fatores e vai procurar que o orçamento não afete o resultado. Então, com esses dados ele irá encontrar uma alternativa interessante para uma bela e muito cara cadeira italiana pela qual nos apaixonámos ou uma lâmpada singular que nos cativou num hotel em Marrocos. Ele também pode sugerir um modelo mais barato para o piso de cerâmica da cozinha, que nos permitirá investir mais no frigorifico, se isso for relevante para nós. Fazer malabarismo com o orçamento é outra função do designer de interiores, retirar um pedaço da sala e adaptá-lo ao quarto, ou investir mais na piscina e menos no terraço.

Trabalhar com um designer de interiores garante uma solução adequada ao nosso projeto de remodelação da casa. Fique a conhecer melhor o trabalho e as propostas de uma variedade de designers e arquitetos de interiores portugueses e internacionais visitando a nossa secção de especialistas. E você já passou pela experiência fascinante de contratar um design de interiores para renovar o seu espaço?