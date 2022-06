Gostaria que olhassem para si como um Chefe? 6 Dicas para sua a cozinha

Um grande Chefe tem de ter sempre à disposição dos seus clientes um bom vinho para saborear o seu delicioso prato, mas também precisa do vinho para temperar as suas mil e uma receitas… Por estes dois grandes factores tem de ter sempre à mão de semear umas quantas garrafas de vinho na sua cozinha. Nada melhor do que as reservar num cantinho especial da sua cozinha. No caso do vinho tinto sabemos que não o podemos guardar dentro do frigorífico, para ser servido a temperatura ambiente, logo deverá ficar fora do mesmo. Numas prateleiras, um pouco como um expositório que pode ser contemplado por todos, afinal há garrafas que valem a pena valorizar.

Os arquitetos de interiores Márcio Campos encontraram dois tipos de soluções para esta cozinha à Chefe. Uma arrumação aberta, onde podem ser colocadas as garrafas, na posição horizontal. Em jeito de curiosidade, é sempre importante deixar as garrafas deitadas, pois as rolhas de cortiça têm de estar em contacto com o vinho e para inibir a entrada de oxigénio. A outra solução é o frigorífico especial para vinhos, que deixa o vinho à temperatura exata para se beber. Se seguir estas dicas será sem dúvida o grande Chefe da festa!!