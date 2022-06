Vai de férias? Shhhhhh ninguém precisa de saber!!

É ótimo abrir uma janela de par em par e deixar entrar a brisa do fim de tarde, ou a radiante luz do sol. Mas aquilo que nos aproxima do exterior também pode facilitar a entrada de indivíduos indesejados!

Portas e janelas fortes, resistentes e bem conservadas, são a primeira linha de defesa para os habitantes de uma casa contra os elementos naturais como sol e o vento, a chuva e as tempestades, mas também contra intrusos e amigos do alheio. Aliás o mero conceito de habitação começou nos primórdios da humanidade, partido dessa mesma necessidade de abrigo e proteção.

Então tente pensar na sua casa da perspetiva errada, ou seja, pelos olhos de um possível ladrão. Será que ela parece apetecível? Quais seriam os pontos de entradas mais fáceis? As portas e as janelas parecem a resposta mais obvia, então comece por fazer uma verificação de segurança a todas as fechaduras e fechos.

Muitas vezes os assaltantes entram nas casas partindo uma janela ou forçando a fechadura de uma porta. Por isso invista em fechaduras fortes e adicione trancas nas suas portas. A instalação de uma porta de segurança pode eliminar este problema de raiz.

Para proteção contra o arrombamento das suas janelas, insira buchas nas faixas de portas de vidro e janelas de correr, para que não possam ser abertas pelo lado de fora. E se puder invista também em fechaduras para suas janelas, se só têm fechos de encaixe.

Ah! E nunca presuma que está tudo fechado. Faça da verificação das portas e janelas antes de se ir deitar um hábito diário em sua casa, quer tenha ou não sistema de alarme. E se vai sair por alguns dias não se esqueça dessa verificação minuciosa. Alguns minutos do seu tempo podem poupar-lhe muito trabalho e despesas.

Uma espetacular casa como a da imagem, da autoria do atelier Maqet, de Setúbal, em que as enormes janelas são parte integrante do conceito de arquitetura, é um excelente exemplo de uma casa onde estes cuidados são fundamentais!