Uma moradia onde o sonho se tornou realidade

Num plano mais aproximado apercebemo-nos dos pormenores que compõem este espaço tão especial. O privilégio é dado à transparência do vidro aliada à essência fiável e natural da madeira.

A filosofia da construção é zoomórfica, e portanto as reminiscências de um inseto, de uma libelinha a emergir do seu casulo, que as nervuras de madeira e do metal nos evocam, não são fruto do acaso e sim opções estéticas deliberadas de uma beleza verdadeiramente inspiradora.