Moradia única e moderna

Hoje trazemos-lhe um projecto que ainda se encontra em execução para uma moradia moderna. A proposta centra-se numa nova abordagem para uma habitação que procura difundir uma linguagem moderna realçando também a interacção com a paisagem envolvente nomeadamente com os pinheiros existentes no terreno.

O projecto é da autoria do profissional Miguel Ferreira Arquitectos, cujo objectivo se centra em criar abordagens arquitectónicas únicas que vão de encontro à vontade específica de cada cliente. Este atelier têm como lema a criação de espaços distintos e adequados a cada personalidade.

Esta habitação é assim o reflexo de uma vontade e personalidade única de um cliente muito particular. Modena, dinâmica e funcional são algumas das características que se enquadram neste projecto. Fique desse lado e descubra um projecto verdadeiramente único e moderno.