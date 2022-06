Dicas para ter arrumação extra lá em casa!

No caso de ter pouca área útil mas as suas paredes não serem particularmente finas, pode aumentar o espaço que tem através da criação de prateleiras ou armários embutidos nas mesmas. É uma excelente ideia, pois consegue aproveitar uma área grande sem ter que comprar mobília que roubará espaço na zona de circulação. É certo que ficará com paredes inutilizadas do ponto de vista da disposição do mobiliário (por exemplo, deixar de contar com uma parede para encostar o sofá ou uma mesa), mas por outro lado ganhará arrumação fora da área útil das divisões. Se for para dispor elementos decorativos, opte por prateleiras; no caso de precisar de espaço para manter artigos fora da vista das pessoas, opte por armários com portas opacas que não deixem ver o que têm dentro, ficando o campo visual mais limpo e menos perturbado.