Uma decoração de sonho para um casamento ao ar livre!

Não tivesse eu casado há tão pouco tempo para dar a este artigo um pingo de amor bem especial… Ser noiva e preparar um casamento deixa uma saudade eterna, depois de mais um ano, ainda olho e me consolo com imagens como estas, tão sonhadoras. São momentos deliciosos que principalmente a noiva vive. É um sonho de menina que se torna realidade, é poder ser a tal princesa durante um dia… É levar aquela memória de noiva, quando idolatrávamos em criança, para a realidade presente.

Quando preparamos um casamento devemos ter olho no detalhe, não há pormenores que podem ficar para trás, é que estes farão a diferença, de um casamento para o outro. Tudo deve ser tomado em conta, cada um saberá o que fazer, com muita procura e interesse na matéria, terão uma festa de casamento única. E não são precisos anos de preparação, apenas uns meses bem focados. Se está a ponderar casar no espaço exterior, uma das grandes tendências do momento, mostrámos-lhe através de inspirações e uma checklist, o que deve fazer e ter em conta.

Temos a certeza que não vai querer perder este artigo cheio de mel!!