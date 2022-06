As mesas de jantar mais originais

É do México, da Découpage, que nos chega esta peça de arte, quase parece obra para museu, mas que tem a possibilidade de ver a luz em sua casa. O seu pé de pedra é totalmente trabalhado, com um design rústico, abre-se em mais quatro pés mais pequenos, cria elegância e delicadeza. Finalmente, foi-lhe colocado um tampo arredondado em madeira, para uma plataforma mais lisa. A pedra e a madeira, dois materiais nobres usados no passado, ganham a luz do presente e do futuro nesta mesa de jantar.