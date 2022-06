7 grelhadores para jardins e terraços pequenos

Os grelhadores eléctricos são, certamente, menos comuns do que aqueles alimentados directamente a lenha ou a gás. O facto de ser de simples utilização fora de casa e em contacto com qualquer tipo de clima – até mesmo com chuva – fazem com que, apesar de tudo, comecem a ser cada vez mais procurados.

A churrasqueira eléctrica torna-se então numa solução complementar para ocasiões especiais em que é necessário um sistema para cozinhar que seja ágil, leve e portátil, capaz de garantir um bom desempenho para as necessidades do momento.

Com baterias carregáveis, os grelhadores eléctricos são uma excelente solução para quem não quer, ou não pode, colocar no jardim ou no terraço estruturas mais complexas ou mais desafiadoras em termos de volume.