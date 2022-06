As fantásticas casas-gémeas!

Os especialistas coreanos criaram esta moradia que compre com a monotonia da área circundante através dos seus dois volumes cinza metal com um formato enviesado. Estes dois volumes oferecem, sem dúvida, à casa, um carácter único que rompe com a formalidade do local. O tijolo aparente e o revestimento em madeira propiciam uma familiaridade que combina perfeitamente com a forma avant-garde do topo. Vamos conhecer o interior.