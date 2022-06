Escadas de madeira: 6 trabalhos que pode fazer sozinho

Quem tem escadas de madeira em casa, sabe bem como este tipo de estrutura se pode facilmente deteriorar com o tempo, devido ao uso diário. Podemos, por exemplo, perceber um rangido irritante ou o desgaste de uma parte da pintura. Mas, nestas ocasiões, como intervir? Vamos descobrir algumas ideias práticas DIY para renovar as escadas de madeira com alguns processos simples e mantê-las sempre bonitas e seguras ao longo do tempo.