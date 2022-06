Um andar de 80m² com uma grande surpresa

O conforto de uma casa de campo a meio da cidade. Quem não gostaria de ter o melhor dos dois mundos? No artigo de hoje, provamos-lhe que o sonho se pode tornar realidade. Vamos até um dos mais belos e tradicionais bairros madrilenos. Chamberí é o distrito que abriga este apartamento em jeito de filme de cinema.

O apartamento situa-se no 12º andar de uma torre dos anos 60. O acesso faz-se através do jardim, um jardim em dois níveis, o primeiro de entre eles com uma piscina em forma de “rim” como as que se faziam antes a lembrar as piscinas decadentes dos hotéis norte-americanos. A casa de 80m² tem também dois pisos e, como em todo o chalé que se preze, é no piso inferior que se desenrola a totalidade da moradia. Uma moradia pequena, mas suficiente.

Este incrível projecto foi fotografado por ImagenSubliminal: arquitecto e fotógrafo especializado em arquitectura. O profissional realiza trabalhos para os principais estúdios de arquitectura espanhóis e internacionais. Desde 2008 que a ImagenSubliminal é a plataforma através da qual divulga o seu trabalho.