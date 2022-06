A casa moderna que sempre quis ter

O livro de ideias que apresentamos hoje, leva-nos a Wroclaw, a quarta maior cidade da Polónia, rica em história e pejada de factos interessantes. Ainda assim, o nosso destino não é o centro histórico da cidade, mas a planície que se estende na periferia, onde encontramos um conjunto de vilas recém-construídas modernas e apelativas. Uma dessas casas foi chamada de G2 Magnus II e é a estrela de hoje. O projecto é da autoria dos profissionais do estúdio de arquitectura Pracownia Prokecktowa Archipelag. O estúdio é especializado na concepção de casas pré-fabricadas de alta qualidade e com preço acessível a fim de optimizar os custos de construção e de garantir a máxima economia. Tudo em conformidade com as exigências dos clientes e o seu estilo pessoal.

Venha descobrir a bela moradia moderna que temos para lhe mostrar.