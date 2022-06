Uma casa normal com um interior extraordinário

Em crianças, fomos ensinados a não julgar o livro pela capa. No entanto, a primeira impressão acaba sempre por ter algum impacto, ainda que depois a nossa percepção mude até porque, não raras as vezes, essa impressão é superficial e enganosa.

Neste livro de ideias, vamos visitar uma casa que, do exterior, parece uma casa inglesa típica, com linhas perfeitamente enquadradas no estilo arquitectónico da rua. Porém, para as traseiras, esta casa de arquitecto denota o trabalho dos arquitectos pela sua invulgaridade. Deste lado, a combinação de madeira e de amplos painéis envidraçados cria uma ligação directa com a natureza. Por dentro, os moradores podem usufruir de um clima natural saudável, assim como da bela vista para o jardim. Acrescente-se, ainda, que a casa foi construída seguindo preocupações ecológicas.

Estamos no norte de Londres e os profissionais responsáveis pelo projecto são do gabinete Baufritz. A casa tem aproximadamente 329.434m².