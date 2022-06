Uma transformação incrível

O turismo rural tem vindo a ter cada vez mais adesão por parte dos utilizadores e viajantes que procuram cada vez mais experiências autênticas e únicas nas suas férias. A verdade é que se por um lado o desenvolvimento das áreas urbanas e das cidades tem vindo a aumentar, a procura pela paz e pelo sossego do campo também tem vindo a desenvolver-se consecutivamente face um desejo generalizado que está directamente relacionado com a procura de um estilo de vida mais calmo, lento e relaxado.

O projecto que hoje lhe vamos mostrar é uma habitação de turismo rural situada no coração do Parque Nacional da Peneda Gerês, no lugar de Parada, Freguesia de Lindoso. A localização recôndita e genuína da paisagem minhota fascina qualquer um que por ali passe.

Os profissionais que conceberam as RH Casas de Campo Design, fizeram um trabalho de recuperação espantoso que você poderá verificar nas próximas imagens. Venha daí e deixe-se levar por uma calma e tranquilidade única propiciada por este tipo de arquitectura rural.