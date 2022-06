Segredos para ter o melhor terraço de sempre!

Para os amantes de flores, ter um espaço exterior é a melhor prenda que lhes podem oferecer! Por muito pequeno que seja, há sempre espaço para dois ou três vasos com as suas flores preferidas. Tendo em conta que o seu terraço tem mobília e algum extra, pense numa decoração inicial com flores! Pode criar um jardim vertical ou então ter vasos pelo chão ou em cima de alguma mesa de apoio. Se não tem grandes aptidões para a jardinagem, opte por plantas artificiais (mas que facilmente sejam confundidas com plantas verdadeiras!) ou então por espécies mais resistentes (por exemplo, cactos). No entanto, se é um verdadeiro expert no que toca a esta arte, volte a analisar o espaço e decida quais as flores que melhor se encaixam ali! Verá como o toque verde misturado com as outras cores dará um ar fresco e ainda mais bonito ao seu terraço!