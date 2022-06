De palácio velho a espaço moderno

A qualidade do espaço desenhado resulta de uma série de factores, que devidamente articulados criaram um conjunto harmonioso. Se a preservação do património foi possível graças à adopção de critérios de recuperação exigentes, o novo espaço foi cuidadosamente integrado criando um resultado final mais forte do que soma de várias partes. Destaca-se ainda a atenção aos detalhes e as preocupações com a relação do edifício com a vila, criando um espaço verdadeiramente convidativo a todos.