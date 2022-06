6 espaços abertos em apartamentos pequenos

Na imagem que apresentamos aqui podemos ver a cozinha. O estilo é minimalista mas incrivelmente original. O branco é indiscutivelmente a cor que reina no espaço, no entanto o preto é que lhe oferece profundidade e personalidade. A construção do ambiente da cozinha a partir de uma ilha permite a limitação do espaço e a separação das áreas de trabalho e de lazer.