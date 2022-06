O que TODOS precisamos de saber sobre piso radiante!!

Este sistema de aquecimento não é mais do que conseguir a temperatura maia adequada em sua casa no inverno a partir do pavimento, com maior eficiência, maior conforto e melhor estética.

A eficiência deste tipo de piso é maior porque a percentagem de perdas de calor pelas paredes e pelo teto é menor, e porque, como o ar quente sobe, a perceção de calor é mais rápida para os utilizadores. Para além disso os gastos energéticos são substancialmente menores em comparação com os outros sistemas de aquecimento devido a essas perdas energéticas inferiores e ao facto de trabalhar a temperaturas bastante mais baixas.

Por outro lado, proporciona maior conforto porque proporciona um aquecimento uniforme em todo o compartimento, e não localizado num ponto como noutros tipos de aquecimento.

Proporciona maior liberdade estética e espacial pois o sistema de aquecimento está dentro do pavimento e portanto não se vê nem ocupa espaço!

Por último temos um benefício menos óbvio, mas importante para quem sofre de alergias, porque pela distribuição uniforme do calor há menos levantamento das poeiras ambientais.

No campo das desvantagens temos sobretudo o preço e o facto deste tipo de sistemas requerer tempos de aquecimento significativos, sendo um pouco mais lentos a reagir e a ajustar as temperaturas do que outros tipos de aquecimento, o que não é totalmente vantajoso em edifícios com necessidades de aquecimento reduzidas ou muito moderadas, como as casas energeticamente eficientes. Mas alertamos também que a este tipo de chão não se adequam a maior parte dos tapetes disponíveis para venda, e se é adepto de tapetes em casa estes serão bem mais caros, para além de dificultar qualquer tipo de reparação ou substituição que venha a ser necessária.