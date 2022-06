Uma casa ideal e sensacional

A cozinha é um espaço onde se enfatizou a praticidade, sem se sacrificar as questões formais do desenho. O balcão em tampo negro combina com a madeira das gavetas e das portas e com o acabamento em aço inoxidável do fogão, do frigorífico e do exaustor, dando assim um carácter moderno e prático ao ambiente, sem perder as características intrínsecas de uma cozinha.