Casa típica com interior atípico

Estamos perante uma casa elegante. Este efeito obtém-se através da combinação intemporal de cores contrastantes: branco e preto. Esta combinação faz com que cada objecto, apesar da passagem do tempo, não perca a sua frescura e beleza. Os profissionais certificaram-se de que os moradores poderiam desfrutar confortavelmente dos raios quentes de sol no exterior da casa. Este espaço será, com certeza, especialmente útil durante o Verão e a Primavera.