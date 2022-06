Uma casa familiar moderna e fabulosa

A área de trabalho não tem as características linhas curvas do resto do edifício. Ainda assim, mantém-se a linguagem minimalista e funcional e o uso do branco e do negro. São as paredes em vermelho escuro que trazem vida a este espaço, rompendo com a monocromia prevalecente no resto da casa. O escritório é devidamente iluminado por luz artificial e natural através da ampla janela.