A mais bela casa rústica brasileira

Hoje, vamos conhecer os encantos de uma residência rústica única, com um charme especial e uma atmosfera vibrante e convidativa. Provavelmente, o sonho de qualquer pessoa que deseja abandonar o caos e as correrias da cidade para encontrar a paz e o sossego que apenas a natureza é capaz de oferecer.

O projecto foi desenvolvido pelo arquitecto Fábio Madueño do estúdio Madueño Arquitectura e Engenharia. A sua excelência profissional pode ser verificada através das imagens dos seus fabulosos projectos que encantam, revigoram e estabelecem uma relação de grande harmonia com a envolvência natural. A arquitectura rústica, desenhada pela originalidade e talento das suas mãos, atingiu um patamar inovador, criativo e com um toque especial de elegância.

A casa que conheceremos hoje, baptizada de Residência MM, integra todos estes conceitos de forma inteligente e cuidadosa, sendo trabalhada com acabamentos perfeitos e alto rigor construtivo. As influências da sua obra são de marcada inspiração nos encantos da arquitectura colonial. O resultado é imperdível. Venha descobrir.