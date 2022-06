Ideias maravilhosas de iluminação ao ar livre

No mínimo inesquecível. Uma casa que mergulha em luz interior e exterior. Guedes Cruz Arquitecto é o autor deste magnífico projeto. Da Lifting House, assim chamada a casa, aprecia-se a imponente Serra de Sintra. É à noite que a sua teia de vazios iluminados apresenta uma superfície de grande beleza. É através deste tubo metálico, de grandes dimensões, que entra no interior de espaços geometricamente bem definidos, cheios de luz e com uma vista deslumbrante sobre as dunas do Guincho.

A entrada, também ela, está incrivelmente iluminada, convidando à entrada . Entre através de outras imagens e vai adorar todos os pormenores. Promessa homify!